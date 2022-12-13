Евросоюз заморозил выплату Венгрии средств: что произошло

В частности, нарушение эффективности работы прокуратуры и борьбы с коррупцией.

Европейский Совет приостановил выплату 6,3 млрд евро Венгрии, которые должны были выделить из бюджета Евросоюза. Причина такого решения – нарушение принципов верховенства права в стране.

Об этом сообщили на сайте Европейского совета.

"Учитывая, что меры по исправлению ситуации, принятые Венгрией, имеют значительные недостатки, серьезно ставящие под угрозу их адекватность для устранения нарушений принципов верховенства права, определенных Комиссией, Совет считает, что следующий риск для бюджета союза остается высоким", — говорится в сообщении.

Нарушения касаются государственных закупок, эффективности работы и борьбы с коррупцией. Именно поэтому, чтобы защитить финансовые интересы Евросоюза, было решено приостановить выплату.

В ЕС признали, что Венгрия приступила к корректирующим мерам, направленным на исправление ситуации. Впрочем, пока этого недостаточно для устранения рисков. Чтобы разморозить средства, Будапешт должен внедрить определенные комиссией ряд законов. В частности, речь идет о завершении 27 антикоррупционных реформ и реформ независимости судебной системы.

Напомним, представитель Будапешта высказался против выделения Евросоюзом 18 миллиардов евро Украине в 2023 году. Венгрия блокирует выделение денег для Украины, потому что хочет таким образом добиться размораживания собственного финансирования со стороны Евросоюза.

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