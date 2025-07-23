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Евросоюз ждет разъяснений по закону о НАБУ и САП
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Евросоюз обеспокоен принятием нового закона о НАБУ и САП и ждет разъяснений от украинского правительства.
Об этом сообщил в среду, 23 июля, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает The Guardian
По его словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен звонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразила серьезную обеспокоенность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения.
Гийом Мерсье отметил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура имеют решающее значение для внедрения реформ в Украине и должны оставаться независимыми.
Он напомнил, что Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС должна в полной мере соответствовать стандартам соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией.
В то же время, по мнению представителя Еврокомиссии, принятие нового закона может значительно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов Украины.
Напомним, около полуночи 22 июля принятый Верховной Радой в тот же день скандальный закон №12414 подписал президент Владимир Зеленский
Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производства и назначать прокуроров без конкурса.