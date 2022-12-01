"Ей здесь не место": Кулеба возмутился присутствием России на заседании ОБСЕ и призвал создать спецтрибунал

Глава МИД Украины призвал создать спецтрибунал, который позволит привлечь Россию и ее руководство к ответственности за грубые нарушения международного права.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше возмутился присутствием делегации из России и призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Во время своего выступления Кулеба рассказал, что Россия запускает ракеты по критической гражданской инфраструктуре Украины, подстрекает на государственном телевидении к геноциду против украинцев и продолжает военную агрессию на поле боя.

"Вы все видели ужасы войны, развязанной Россией на украинской земле. Поэтому сейчас возникает справедливый вопрос: почему стало возможным присутствие России на этом заседании ОБСЕ? Ей здесь не место", — отметил министр.

Глава МИД Украины призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению РФ против Украины. Он напомнил, что трибунал позволит привлечь Россию и ее руководство к ответственности за грубые нарушения международного права.

"ОБСЕ должно продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых была основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходима победа Украины и восстановление ее международно признанных границ", — подчеркнул Кулеба.

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше

Министр также призвал государства-участники ОБСЕ признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Дипломат подчеркнул, что на фоне многолетней безнаказанности Россия в очередной раз пытается уничтожить украинскую нацию, а также играть в голодные игры со всем миром.

"Мир не должен закрывать глаза на преступления российского режима. 90 лет назад это уже привело к смерти миллионов украинцев", – сказал глава МИД.

Что делать с РФ

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, Запад проводит сдержанную политику в отношении России, стремясь удержать управляемость военного конфликта, ведь не знает что делать с проигравшей Россией. По его словам, как в США, так и НАТО, в этой войне нет стратегических планов и целей.

"Это главная и самая страшная трагедия Запада и всего происходящего. Они пока не знают, что такое постпутинский и построссийский мир. Не знают, нужен ли он им, а также не знают, каким он будет и, соответственно, не знают, как им руководить", — отметил советник ОП.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия уничтожила множество народов, их язык, культуру, традиции. "Они просто варвары. Их нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех пределах, в которых они существуют", – отметил он.

Читайте также: