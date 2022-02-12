"Ежедневно становимся сильнее. Оборонно. Экономически. Политически", — Шмыгаль обратился к украинцам

Глава правительства обратил внимание на международную поддержку Украины.

В субботу, 12 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам на фоне сообщений о возможном российском военном вторжении.

Он заверил, что "ежедневно становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически". Также глава правительства призвал не поддаваться панике, а доверять украинской армии и верить в Украину.

Полный текст обращения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 12 февраля:

Уважаемые украинцы!

8 лет враг ведет войну против Украины.

8 лет украинские солдаты защищают границы, дипломаты ведут сложные переговоры, а украинцы живут с пониманием, что опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить.

Но сегодня, в отличие от 2014 года, наша армия готова.

Вчера вместе с премьер-министром Литвы были на контактной линии. Что мы услышали от командования нашими Вооруженными Силами? Что сегодня армия обеспечена всем необходимым – от горючего до вооружения. Что Вооруженные Силы постоянно отслеживают развитие событий. Я еще раз подчеркну: армия готова давать отпор врагу в любой момент.

Война, которая ведется против нас, это не только солдаты и оружие. Она имеет множество измерений.

Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги… Это все элементы гибридной войны.

И самый страшный из них – дезинформация с нагнетанием паники.

Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага – подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства.

Это не 2014 год, а 2022 год! Наша армия сильна, наша позиция на международной арене сильная. Мы сегодня экономически сильны.

Бюджет выполняется. Остатки на казначейском счету стабильно высоки. Международные резервы — 29 млрд долларов. Реальных макроэкономических причин для дестабилизации курса гривны не существует – давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу.

Наши международные партнеры показали свою поддержку не на словах, а на деле, их помощь ежедневно усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене. Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. И наш враг видит это. И пытается расшатать корабль изнутри: запугать нас, разъединить нас, украинцев.

Мы ежедневно становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически.

Единственное, что сегодня действительно нам нужно — не поддаваться гибридным провокациям врага, дезинформации. Наша армия готова. Наша армия сильная! Наша армия мужественная! Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила — сильный духом, мудрый, единственный украинский народ!

Доверяйте своему государству! Доверяйте своей армии! Верьте в Украину!

Только вместе мы непобедимы! Слава Украине!

Нормандская встреча: почему отсутствие договоренностей — хорошая новость для Украины

Напомним:

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.