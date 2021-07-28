"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": экс-советник Авакова устроил скандал в прямом эфире

Бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк посоветовал выключенному из фракции "Слуга народа" народному депутату Евгению Шевченко ехать в Беларусь.

В среду, 28 июля, состоялась публичная словесная перепалка между внефракционным народным депутатом Евгением Шевченко и экс-советником главы МВД Зоряном Шкиряком. В эфире телеканала "Украина 24" украинские политики не подбирали слов, их спор не могли прекратить даже отключенные микрофоны.

Известный своей импульсивностью Шкиряк не удержался от грубых слов, когда его оппонент заметил, что результатом деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало то, что "люди боятся выйти на улицу".

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"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь ", — возмутился Шкиряк, отметив, что уважает своего шефа, а у Евгения Шевченко, по его словам," руки в крови, как у Путина " .

Как известно, именно положительное отношение Евгения Шевченко к белорусскому диктатору стало причиной его исключения из фракции "Слуга народа". В апреле он ездил в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которую официально делегирован не был.

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