"F-16 сейчас не нужны": Байден категорически отрицает передачу самолетов Украине

Несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского, президент Джо Байден исключил возможность отправки передовых американских истребителей для защиты от ожидаемого весеннего наступления России.

Об этом он сказал ведущему ABC News Дэвиду Мьюру в первую годовщину полномасштабного вторжения России.

«Вы не думаете, что ему (Зеленскому – ред.) сейчас нужны F-16?» – спросил Мюр в Белом доме в пятницу.

"Нет, F-16 ему сейчас не нужны", — ответил Байден.

Отвечая на вопрос, означает ли это никогда, Байден сказал, что нет способа точно знать, что потребуется украинской обороне в будущем, но что «нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, сейчас обеспечить F-16».

"Пока я исключаю это", — сказал Байден.

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Напомним, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, но такое решение следует согласовать в более широкой коалиции с союзниками.

Кроме Польши, еще три страны Европы готовы учить украинских пилотов летать на F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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