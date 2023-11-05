"F*cking terrorist": Зеленский грубо обругал Путина в эфире американского телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержался и грубо обругал Путина во время интервью в эфире программы Meet the Press на американском телеканале NBC News. Он назвал президента государства-агрессорки "*баным террористом".

Этот фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, лаконично прокомментировав его смайликом в виде согнутой в локте руки, что следует понимать как одобрение столь сильного изречения.

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“Война забирает лучших из нас, лучших героев, лучших мужчин, женщин, детей. Вот и все. Но мы не готовы отдать свою свободу этому *баному террористу (f*cking terrorist) Путину. Вот и все. Вот почему мы боремся”, – резко высказался украинский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский дал большое интервью в программе Meet the Press на американском телеканале NBC News. ТСН.ua собрал главные тезисы из разговора с украинским лидером.

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