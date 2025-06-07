Фактически обвинил Украину: Трамп прокомментировал последний массированный обстрел

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что последний российский массированный обстрел произошел из-за атаки на стратегические бомбардировщики РФ, уже четвертый год совершающих атаки на Украину.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Президент США заявил, что ему не понравился обстрел, но он считает, что это был ответ за атаку на стратегическую авиацию РФ.

Реклама

«Они (Украина — ред.) дали Путину повод зайти и разбомбить их чертовски прошлой ночью, это мне не понравилось. Когда я увидел спецоперацию „Паутина“, то подумал: „Вот оно, теперь будет ответный удар“, — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против России только в том случае, если сочтет это необходимым.

«Если я считаю, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие… я воспользуюсь этим, если это будет необходимо», — заявил он.

Он добавил, что хотя сенаторы и поддержали законопроект относительно новых санкций, окончательное решение будет зависеть именно от него.

Реклама

«У них есть законопроект, это будет зависеть от меня, это мой выбор… Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация президента США ведет непубличные переговоры с сенаторами с целью ослабить жесткий законопроект по санкциям против России, инициированный республиканцем Линдси Грэмом.

Мы ранее информировали, что Трамп сознательно воздерживается от давления на Китай , несмотря на то, что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.