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Фактически обвинил Украину: Трамп прокомментировал последний массированный обстрел
Президент США Дональд Трамп предположил, что последний массированный обстрел Украины со стороны России стал реакцией на атаку по стратегической авиации РФ.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что последний российский массированный обстрел произошел из-за атаки на стратегические бомбардировщики РФ, уже четвертый год совершающих атаки на Украину.
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Президент США заявил, что ему не понравился обстрел, но он считает, что это был ответ за атаку на стратегическую авиацию РФ.
«Они (Украина — ред.) дали Путину повод зайти и разбомбить их чертовски прошлой ночью, это мне не понравилось. Когда я увидел спецоперацию „Паутина“, то подумал: „Вот оно, теперь будет ответный удар“, — заявил Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против России только в том случае, если сочтет это необходимым.
«Если я считаю, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие… я воспользуюсь этим, если это будет необходимо», — заявил он.
Он добавил, что хотя сенаторы и поддержали законопроект относительно новых санкций, окончательное решение будет зависеть именно от него.
«У них есть законопроект, это будет зависеть от меня, это мой выбор… Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что администрация президента США ведет непубличные переговоры с сенаторами с целью ослабить жесткий законопроект по санкциям против России, инициированный республиканцем Линдси Грэмом.
Мы ранее информировали, что Трамп сознательно воздерживается от давления на Китай , несмотря на то, что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.