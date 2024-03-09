"Фантастический лидер": Трамп и Орбан провели встречу и обменялись комплиментами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Американский политик рассыпался в комплиментах Виктору Орбану. Так, Дональд Трамп похвалил Орбана как "фантастического лидера".

Об этом пишет Bloomberg.

"Орбан не противоречивая фигура, потому что он говорит: "Так будет" и на этом все заканчивается. Он босс. Нет – он великий лидер, фантастический лидер", – заявил Трамп.

Трамп также устроил Орбану экскурсию по своей резиденции. В программе визита был ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп и выступление музыкальной группы. Кроме того, прошла часовая встреча венгерского премьера со старшими помощниками.

"Встреча является дерзким актом Трампа всего через день после того, как президент Джо Байден в своей речи о состоянии страны обвинил своего предполагаемого соперника на выборах в том, что республиканцы отвернулись от демократических идеалов, блокируя дополнительную помощь Украине", — пишет издание.

Президент США Джо Байден перед встречей Трампа с Орбаном подверг ее критике. Он заявил, что Орбан "не считает, что демократия работает" и "ищет диктатуры".

Орбан призвал Запад прекратить финансирование Украины. По его мнению, это "быстрый способ заставить Киев пойти на переговоры" по прекращению огня с Россией.

Администрация Байдена также критиковала Орбана за его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Во время своего президентства Трамп пытался наладить более тесные отношения с Путиным.

В прошлом месяце Дональд Трамп осудил просьбу администрации Джо Байдена о выделении новых средств для Украины, заявив, что законодатели должны добавить условия помощи или структурировать помощь как ссуду.

Как пишет Bloomberg, для Виктора Орбана встреча с Дональдом Трампом – это шанс избавиться от имиджа "черной овцы" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США, если Трамп победит на выборах в ноябре.

Возвращение Трампа является "предпосылкой" для "крепкого и быстрого мира на европейском континенте". С венгерской точки зрения и точки зрения мира, возвращение Трампа более чем желательно", — сказал Орбан на дипломатическом форуме в Турции на прошлой неделе.

Напомним, Дональд Трамп официально вызвал действующего главу государства Джо Байдена на теледебаты в рамках президентской кампании 2024 года.

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