Фантазии диктатора: Лукашенко назвал зверства в Буче "показухой", которую снимали англичане со Львова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз поделился своими экстраординарными пропагандистскими фантазиями по теме войны России против Украины. Так, комментируя зверства оккупантов в Буче, белорусский диктатор назвал их "показухой", якобы организованной англичанами, прибывшими со Львова.

Уже традиционно Лукашенко обвинил Запад во лжи о войне в Украине.

Своими выдумками Лукашенко поделился в интервью Associated Press, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите лгать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче – я не знаю, насколько вы погружены в это, мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях – по моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера – прибыли из Львова, провели съемки в Буче и затем вбрасывали в информационное пространство", – заявил Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси также сказал, что чувствует – война России против Украины пошла не по плану.

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