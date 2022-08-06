Fast Recovery рlan: Зеленский рассказал о подготовке к зиме на освобожденных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одно из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация Fast Recovery рlan (Плана быстрого восстановления).

Это то, что необходимо сделать на деоккупированной территории Украины, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 6 августа.

"Одно из наиболее ответственных направлений на август и сентябрь – это реализация нашего Fast Recovery рlan. То, что необходимо сделать на освобожденной от врага территории, чтобы дать людям условия для нормальной жизни и подготовиться к осенне-зимнему сезону. Всего уже освобождено 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов", – рассказал Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, приобщившихся к соответствующим работам. В частности, на этой неделе делегация из Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением. Эстония первой в пределах Fast Recovery рlan выбрала объекты для финансирования.

"Работаем с дипломатами и компаниями и по всем остальным областям, которые нуждаются в поддержке и восстановительных работах", — добавил президент.

Сильные результаты ВСУ и новое оружие от США – обращение Зеленского за 6 августа

Напомним, в Житомирской области за средства Эстонии построят новый детсад – первый из 15-ти объектов, предложенных правительством этого государства для помощи в восстановлении области.

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