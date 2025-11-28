Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил глубокую обеспокоенность по поводу текущей политической ситуации. Он назвал совокупность последних событий «фатальным сочетанием» для Украины и региональной безопасности.

Об этом политик рассказал в своем сообщении в сети Х.

«Орбан посещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа (спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа — ред.) и политический кризис в Киеве. Фатальное сочетание», — написал премьер Польши.

Сообщение Дональда Туска. / © Скриншот

Напомним, вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных изменениях, ожидающих страну в ближайшее время, среди которых проверки в министерствах и правоохранительных органах, кадровые изменения в Офисе президента и подготовка к потенциальным переговорам с США.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовы признать контроль России над Крымом и другими оккупированными украинскими территориями, чтобы обеспечить соглашение о прекращении войны. Этот «мирный план», нарушающий дипломатическую конвенцию США, вероятно, будет реализован, несмотря на обеспокоенность европейских союзников Украины.

Вашингтон засекретил новый мирный план даже от ЕС. По информации Politico, США «отстранили» Европу от работы над документом.