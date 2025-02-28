Федеральная торговая комиссия США займет штаб-квартиру USAID – Bloomberg

Неожиданное предписание об этом поступило от Илона Маска.

Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне на днях сообщили, что они должны покинуть свои текущие офисы в ближайшие месяцы и переехать в здание, освобождаемое Агентством США по международному развитию USAID, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Об этом пишет Bloomberg.

Неожиданное распоряжение, как указывает источник, поступило от Департамента эффективности правительства, команды под руководством миллионера Илона Маска, которой президент США Дональд Трамп поручил сократить федеральную рабочую силу.

Источники говорили анонимно с журналистами.

Большинство из 1300 сотрудников антимонопольного агентства и агентства по защите прав потребителей работают в вашингтонском здании, которое также арендует помещение нескольким другим федеральным агентствам. 10-летняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года до 2027 года.

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Штаб-квартира FTC, в которой работают пять уполномоченных агентства и старшее руководство, расположена в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID.

Администрация общего обслуживания, арендующая офисные помещения от имени федеральных агентств, обратилась в Конгресс с просьбой получить разрешение на новую 20-летнюю аренду для FTC. Хотя Сенат принял новый запрос на аренду в ноябре, Палата еще не рассмотрела его.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в "мошенничестве" с расходованием средств и невиданной коррупции. Американский президент требует полностью закрыть агентство.