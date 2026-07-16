Федоров может остаться?: у Зеленского сделали неожиданное заявление

Михаил Федоров / © Associated Press

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В Офисе президента Украины намекнули на возможное сохранение Михаила Федорова на должности министра обороны. Окончательное решение еще не принято, а консультации в кабинетах власти продолжаются.

Об этом советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в разговоре с Delfi Литва.

Консультации по кандидатуре на должность министра обороны продолжаются

Подоляк заявил, что окончательного решения по кандидатуре министра обороны Украины пока нет. По его словам, консультации продолжаются, а голосование в парламенте возможно только после того, как президент внесет соответствующую кандидатуру.

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«Консультации еще продолжаются. Нет решений, нет голосования. Голосование по кандидатуре министра обороны — неважно, выполняет ли обязанности или новая кандидатура — только после того, как президент вносит кандидатуру в парламент. А еще продолжаются дебаты и внутри фракции, и внутри парламента. И еще президент, наверное, еще раз там будет разговаривать с исполняющим обязанности министра», — рассказал советник ОП.

Он подчеркнул, что сейчас возможны разные сценарии, поэтому говорить об окончательном решении как о свершившемся факте еще рано.

Подоляк — о протестах против отставки Федорова

Кроме того Подоляк прокомментировал протесты в украинских городах против отставки Федорова.

«Опять же, то, что люди выходят на улицы, это интересный симптом, да, симптом демократии. Мне он симпатичен. Люди выходят за то, что считают поддержать«, — сказал советник президентского офиса.

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По его словам, такая ситуация особенно интересна, ведь обычно люди активнее мобилизуются, когда выступают за отставку кого-то из чиновников. По мнению Подоляка, это свидетельствует о «репутационном капитале Федорова».

«Но опять же я адвокатирую только президента Зеленского, всегда, вы же знаете, ну, понятно, почему. Потому что я считаю, что он находится в той ситуации, когда наиболее глубоко понимает проблемы. И понимает, куда лучше нужно двигаться для того, чтобы эти проблемы становились меньше. Или для того чтобы мы получали какие-то опции для решения этих проблем», — пояснил советник ОП.

Подоляк также отметил, что президент оценивает взаимодействие между разными министрами и другими ключевыми представителями своей вертикали и принимает кадровые решения, которые, по его мнению, должны оптимизировать это взаимодействие. По словам советника ОП, это должно способствовать более синхронизированной и скоординированной работе в один из важнейших периодов войны.

Напомним, 15 июля Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны, назвав работу большой честью. Среди главных достижений за полгода он выделил отключение Starlink для россиян, реформу закупок, запуск производства дронов и успешное тестирование собственной баллистики. В то же время, он признал, что не успел завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО, полностью перевести закупки на тендеры и сформировать культуру ответственности.

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Зеленский пока не вносил в парламент представление о назначении нового министра обороны. Президент подтвердил, что рассматривает кандидатуру нынешнего главы МВД Игоря Клименко, отметив его сильные стороны в вопросах поставок и необходимости упорядочить мобилизационные процессы, в частности устранить «бусификацию». В то же время Зеленский отметил, что оба кандидата — и Федоров, и Клименко — имеют значительные преимущества, поэтому окончательное решение остается интригой.

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