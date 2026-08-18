Федоров неожиданно призвал провести выборы: детали громкого заявления

Михаил Федоров призвал провести выборы во время войны / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Михаил Федоров опубликовал новое видеообращение. В нем он, в частности, призвал провести выборы в Украине.

Обращение было опубликовано на youtube канале Федорова.

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«Демократия не может быть заложницей России. Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне», — заявил Федоров.

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Он призвал обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей при фронтовых регионах. Также экс-министр отметил важность безопасности избирательного процесса, независимости институтов и доверия к результату голосования.

Федоров признал, что сделать это сложно, но убежден — не невозможно.

«Сложность не означает невозможность. Украина уже много раз делала то, что мир считал невозможным. Мы можем найти решение и в этой ситуации, потому что демократия — это не роскошь мирного времени. Демократия — это часть того, за что мы сегодня воюем. Но есть еще одна причина, почему этот разговор нужен именно сейчас. Люди не могут до бесконечности жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения», — сказал бывший министр.

По его мнению, украинцы не должны позволить Путину решать, когда можно избирать свою власть. Федоров подчеркнул, что украинская демократия не должна зависеть от доброй воли Кремля.

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«Россия хочет не просто забрать нашу землю. Она хочет доказать, что украинская модель свободы не работает. Именно поэтому Украина должна доказать обратное. Украина может одновременно воевать и оставаться демократией. Выборы — это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: „Вот мы это сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше“. И именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать», — подытожил Михаил Федоров.

Отметим, что это обращение опубликовано в день представления президентом на должность руководителя МО Евгения Хмары.

Напомним, в Украине продолжаются протесты в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Протестующие требуют вернуть его в оборонное ведомство.

Напомним, руководивший Минобороны последние полгода Михаил Федоров ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.

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Из-за отставки Федорова во многих украинских городах прошли акции в его поддержку.

Впоследствии Федоров высказался о протестах после своей отставки и заявил, что не выйдет на улицу к протестующим и не пойдет в оппозицию президенту Зеленскому.

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