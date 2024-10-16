Федоров о ситуации в Запорожском направлении: угроза продвижения есть всегда

Курская операция сделала невозможным наступление врага на Запорожском направлении, и это самое важное.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в интервью "Голосу Америки".

"Поэтому нам нужно констатировать, что сегодня враг не продвигается на Запорожском направлении. Есть ли угроза, что будет продвигаться? Она всегда есть. Потому что у врага человеческий ресурс почти неограничен. Они используют свой человеческий ресурс как пушечное мясо. Все видели Как месяц назад все происходило под Покровском, когда просто как пушечное мясо бросали на убийство вражеские тела. Такая ситуация сейчас есть на Запорожской линии фронта, — сообщил он.

В то же время, по словам Федорова, сегодня также речь не идет о возможности украинских войск наступать на Запорожском направлении.

"Чтобы это сделать — это огромный труд наших военных, который должен насчитывать силы и средства. По моей информации, пока этого не происходит", — сказал он.

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