Федоров отказался от всех должностей, кроме одной: источники BBC раскрыли детали главной кадровой интриги

Михаил Фёдоров. / © ТСН

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Сейчас больше всего вопросов вызывает дальнейшая политическая судьба бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщило издание BBC News Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников в Офисе президента и в окружении самого эксминистра, Зеленский поддерживает с Федоровым постоянный контакт. Собеседники утверждают, что они общаются практически каждый день — как во время личных встреч, так и по телефону.

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«Общение нормально: они понимают друг друга, потому что очень долго уже вместе. В субботу такой разговор проходил вообще дольше, чем когда-либо в Офисе», — утверждают информаторы BBC News.

Отмечается, что у Федорова есть разные предложения, не только быть советником президента или кем-то другим в Офисе. Впрочем, какие именно перспективы и для него, пока не известно. В то же время, отмечает BBC, информация о предполагаемом назначении эксминистра координатором развития военных технологий не соответствует действительности.

По словам источников из окружения бывшего главы Министерства обороны, он отказался от всех предложенных в должность. Собеседники утверждают, что единственным постом, который он готов рассматривать, является кресло министра обороны.

Впрочем, во власти скептически оценивают подобный сценарий. На Банковой считают, что возвращение Федорова во главе министерства маловероятно.

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«Думать о нем снова как о министре обороны после такого конфликта между МО, армией и депутатами — странно», — отметил собеседник в Офисе президента.

По его словам, часть конфликта является следствием непонимания Федоровым, чем действительно должен заниматься руководитель МО.

«Главная проблема в том, что все Мишу назначали министром обороны, а он сам себя назначил министром войны: захотел заниматься не только закупками для фронта, а планировать операции, влиять на смену военного командования и формировать подразделения, хотя этого нет в его должностных обязанностях. Пока это было не слишком критично, все это поддерживали, но в какой-то момент этого стало слишком много», — объясняет природу обострения отношений Федорова и Сырского один из непосредственных свидетелей.

Несмотря на то, что во власти высоко оценивают работу Михаила Федорова в должности министра цифровой трансформации и видения развития технологий в военной сфере, не все представители властной команды считают его командным игроком.

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По словам одного из собеседников BBC News Украина, Федоров за годы работы не смог выстроить крепкие горизонтальные отношения с коллегами. В то же время другой собеседник BBC говорит: есть те, кто считает, что публичное выступление против Сырского Федорова подтолкнуло его окружение. Сам он такие упреки пока не комментировал.

Отставка Федорова — последние новости

В то же время The New York Times пишет о том, что президент Владимир Зеленский выступил против Федорова в грандиозном противостоянии с главкомом ЗСУ Александром Сырским. Впрочем, утверждает издание, громкая отставка министра обороны неудачна, потому что произошла в момент, когда ведение войны с помощью БпЛА склонило чашу весов в пользу Украины.

Источники издания ZN.UA в Вашингтоне сообщили, что в ОП готовят Федорову сверхвлиятельную должность. По информации собеседников, западные партнеры ожидают, что бывший министр согласится занять новую должность, которую неофициально называют «miltech czar».

Дата публикации 19:50, 20.07.26 Количество просмотров 27 Осталось 4 дня?! Ультиматум Зеленскому, заявление Буданова и кандидаты на пост главнокомандующего

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