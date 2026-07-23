Федоров ответил, принимает ли он предложение президента Зеленского

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не согласится занять никакую другую государственную должность, кроме поста главы Министерства обороны Украины. По его словам, только эта должность дает возможность непосредственно влиять на ход войны и продолжать начатые реформы.

Об этом бывший министр заявил во время беседы с журналистами.

«Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в стране есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент Украины, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Именно поэтому я не согласен ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны», — подчеркнул Федоров.

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Он объяснил свою позицию тем, что только глава Минобороны обладает необходимыми полномочиями для борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок, завершения трансформации Вооружённых сил, проведения асимметричных операций против противника и продолжения других реформ, которые его команда уже начала.

«Для меня вопрос никогда не заключался в должности или статусе, а лишь в возможности реально влиять на результат и приближать победу Украины», — подчеркнул Федоров.

Бывший министр напомнил, что в январе 2026 года вместе с командой пришёл в Министерство обороны по приглашению президента Владимира Зеленского с планом AIR–LAND–ECONOMY, который, по его словам, предусматривал защиту украинского неба, стабилизацию ситуации на фронте и удары по экономике России.

По его словам, в течение шести месяцев команда последовательно реализовывала этот план, что, как он утверждает, позволило Украине перехватить инициативу и создать «окно возможностей», чтобы силой заставить Россию пойти на мир.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову различные варианты работы в правительстве. Последним предложением была должность вице-премьер-министра Украины по военным инновациям.

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