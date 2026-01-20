- Дата публикации
Федоров озвучил первоочередные задачи в войне против России
Новый глава Минобороны получил задание от президента Зеленского.
Украинцы каждый день сражаются в войне против россиян. Сегодня остается множество проблем, которые необходимо решить.
Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров во время встречи с медиа.
«Президент поставил четкую задачу: построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Дипломаты занимаются собственным треком, но параллельно мы должны делать свое», — сказал он.
Федоров назвал ключевые этапы, которые приведут к этому:
«Первый — перестройка менеджмента. Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен верный диалог, правильная синхронизация. Нужно ставить правильные задачи. Система, у которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент — это первая задача. Менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен добиваться определенных целей. Если люди не демонстрируют результаты, подлежащие измерению, они не могут оставаться в системе».
