Федоров получил нового зама: кто будет отвечать за миллиардные закупки для армии

Михаил Фёдоров. / © Getty Images

Новым заместителем министра обороны Украины стал Мстислав Баник, бывший чиновник Минцифры, руководивший разработкой и запуском «Дії.

Решение было принято на заседании Кабмина, сообщил глава Минобороны Михаил Федоров.

«Будет отвечать за реформу закупок. Задача – сделать закупки для украинской армии наиболее прозрачными и эффективными в мире», – подчеркнул Федоров.

Известно, что в 2025 году Баник перешел на должность руководителя цифровых продуктов в Министерстве обороны, где возглавил развитие «Армия+» и «Резерв+».

Кроме того, у него есть боевой опыт. «В 22 он добровольно присоединился к войску, создавал подразделения FPV-дронов, работал на уровне штаба. Участвовал в Курской операции в составе подразделения CODE 9.2.

Кроме того, Кабмин был назначен Юрий Мироненко на должность генерального инспектора Министерства обороны.

"Его задача - обеспечить регулярный анализ того, как работают решения на практике, и давать основу для быстрой коррекции политик и планов", - сообщил Федоров.

Как сообщалось, Федоров готовит новые решения по СВЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев относительно сроков службы и денежного довольствия. По его словам, это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.