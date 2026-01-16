Федоров взял на контроль ситуацию с ТЦК: детали от Свириденко

Министр обороны Украины Михаил Федоров / © Getty Images

Министр обороны Украины Михаил Федоров получил задание повысить мотивацию военных и нивелировать негатив от работы ТЦК и СП.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Перед Федоровым как министром обороны одна из задач стоит — повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов. Он взял это в работу», — сказала премьер.

О работе ТЦК она высказалась так:

«Мы все, конечно, понимаем, какой негативный эффект это имеет в целом на призыв, поэтому над этим работаем. Но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения».

Задачи Михаила Федорова на посту министра обороны

Напомним, после назначения Федорова главой Минобороны президент Владимир Зеленский обозначил главные задачи ведомства. Приоритетом номер один остается защита неба и немедленная реализация оборонных решений. Вторым направлением является технологическое усиление фронта для остановки продвижения врага, что включает аудит финансов, закрытие дефицитов и увеличение выплат военным на «нуле». Минобороны также должно обеспечить бригады базовым уровнем дронов и закупить дальнобойные БпЛА. Третьим вектором станет масштабная реформа мобилизации и ТЦК для справедливого распределения ресурсов между армией и экономикой.