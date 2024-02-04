Федорова назначили главой Запорожской ОВА – Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля 2024 года подписал указ о назначении Ивана Федорова главой Запорожской областной государственной администрации.

Указ размещен на сайте главы государства.

В январе 2024 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Малашко с должности главы Запорожской областной администрации и назначения на эту должность мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Моя цель неизменна — объединить усилия вокруг приближения победы Украины. Задачи четкие: усиление обороноспособности Запорожской области и полноценная поддержка военных; всесторонняя помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и адвокация прав людей, которые остаются в оккупации; подготовка к возобновлению жизнедеятельности громад после деоккупации", – прокомментировал Иван Федоров свое назначение на пост.

Напомним, Зеленский ответил, будет ли Украина бороться за Мелитополь.

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