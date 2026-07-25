Федорова пригласили работать советником в одну из стран НАТО— Reuters

Михаил Федоров / © Associated Press

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предлагал бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должность советника в Италии.

Об этом он заявил журналистам, пишет Reuters.

«Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной как советник?» — поделился Крозетто.

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На вопрос о том, как отреагировал Федоров, Крозетто ответил, что «бывший украинский министр был тронут и воспринял предложение как проявление уважения и дружбы».

Крозетто отдельно добавил, что Федоров является одним из тех людей, которые полностью переписали правила игры на поле боя.

Отставка Федорова — что известно

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко раскритиковал Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

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«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил он.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций «Альфа» СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

Зеленский предлагал Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

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Во многих городах Украины продолжаются митинги в поддержку Федорова.

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