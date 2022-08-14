Фейгин предположил, что во время встречи будут обсуждаться Джо Байден и Си Цзиньпин

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпиня может состояться на полях либо саммита G7, либо саммита АТЭС.
Российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин уверен, что встреча лидеров США и Китая состоится.
Об этом пишет 24 канал.
Он напомнил, что накануне приезда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Джо Байден и Си Цзиньпинь говорили по телефону более двух часов.
"Скорее всего, они обо всем договорились: "Давай показывай символическое возмущение, не теряй лицо, и так далее. А мы с тобой потом все решим", – говорит он.
По мнению Фэйгина, Си Цзиньпиню требуется гарантия соблюдения общеизвестного принципа "одна страна – две системы" и признания Тайваня частью Пекина.
Однако сейчас, заметил Фейгин, говорится о более важных стратегических вещах.
"Мне кажется, речь идет о каком-то глобальном договоре. Вроде того, который в свое время заключали Мао и Никсон, составлявший Киссинджер, он был главным протагонистом проекта этого договора между Пекином и Вашингтоном. Предмет распределения – Россия",
– считает Фейгин.
Фейгин считает, что это может быть долгое поэтапное соглашение, включающее массу вещей.
"Мы слышали еще при Трампе: "Надо сдерживать Китай, нельзя дать ему съесть Россию. Он получит гигантские земли, возможности для экономического развития. Мне кажется, после войны они (США – ред.) сказали: "Пусть забирают, лучше Китай уже. С ним как-то договоримся. Но не с этими (россиянами – ред.)", – объяснил правозащитник.
По его словам, главная цель встречи – распределить зоны интересов.
"Вы не лезете туда, мы не лезем к вам. А если вы путем экономической экспансии будете выкручивать руки Москве — мы вам поможем: будем облагать санкциями, и куда они денутся?", — подчеркнул Фейгин.
Фейгин считает, что Китай заинтересован в мягком, а не тотальном поражении россиян, чтобы взять их "тепленькими". Китай будет договариваться с любим, кто будет возглавлять Россию.
"Для китайцев это не имеет значения. Они взаимодействуют и с террористическими системами, и с демократическими. Они договорятся с любым (президентом России – ред.). Если только часть россиян не станет западноинтегрированной страной. Но пока мы этого не наблюдаем", – резюмировал он.
Напомним, лидер Китая впервые намерен встретиться с Джо Байденом. Встречу могут провести осенью: либо на саммите Большой двадцатки в Индонезии, либо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде. Официальных доказательств места и времени встречи пока нет.
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