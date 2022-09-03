Фейгин заявил, что РФ потребует капитуляции Украины, даже если ВСУ будут стоять под Москвой

Россия искусственно создает проблемы и повышает ставки, чтобы иметь более сильную переговорную позицию. Даже в случае полного военного разгрома РФ постарается продолжать гнуть свою "дипломатическую" линию.

Европа может вести нормальные дипломатические переговоры только с Украиной, поскольку в Кремле могут ставить только ультиматумы.

Об этом российский оппозиционер, юрист и адвокат Марк Фейгин рассказал "24 каналу".

"Они (в Кремле – ред.) уже проигрывая под Москвой, будут говорить Украине "давайте, капитулируйте перед нами". Извините, но Россия не в той ситуации. Но продолжает говорить о том, что Украина должна демилитаризироваться, отказаться от вступления в НАТО, денацифицироваться, да еще и признать де-факто статус-кво территорий, оккупированных Россией", – сказал Фейгин.

Он также убежден, что ни Украина, ни Запад не имеют никаких перспектив для диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. Хоть какая-то предпосылка была бы в случае готовности Москвы обсуждать отвод войск на линию 24 февраля.

"Потому что повторение всего того же – это точно не приведет к какому-либо результату. Тем более, что все это сопровождается разными жуткими новостями: от Запорожской АЭС до Оленовки, от кастрирования военнослужащих до попыток "суда" над "азовцами", – добавил оппозиционер.

Он объяснил, что Россия не раз прибегала к тактике, когда сама же создавала проблему и при ее решении пыталась получить какой-то дивиденд. Однако это не уровень диалога.

"То есть должно быть что-то реальное сначала. Воздухом торговать уже не получится: война к другому обязывает. Здесь не удастся обмануть всех, потому что вопрос – жизнь и смерть", – сказал Фейгин.

"Страны Западной Европы пытаются выступить миротворцами, но как-то все вяло все равно выходит. Нет в этом энергии и надежды, что Москву удастся уговорить на что-то компромиссное. Еще с Киевом можно как-то сотрудничать, а Москва ставит ультимативные условия", — добавил юрист.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы, которые могут открыть переговорный путь между Украиной и Россией.

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