Фейк на границе: Беларусь "увидела" украинский вертолет на своей территории, а Киев это опроверг

Фейк на границе: Беларусь "увидела" украинский вертолет на своей территории, а Киев это опроверг

В Минске заявили, что вертолет залетел вглубь на один километр.

В субботу, 4 декабря, официальный Минск выступил с заявлением, что, мол, во время учений украинский вертолет Ми-8 залетел вглубь Белоруси на один километр и летел на высоте около 100 метров. Даже опубликовали видео полета вертолета над лесом и дорогой. В Киеве подчеркнули, что такого не было и это полная дезинформация.

"Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности. Государственная пограничная служба Украины неоднократно отмечала, что в рамках усиления границы и проведения пограничной операции "Полесье" для мониторинга границы активно будет использоваться как авиация, так и беспилотные летательные комплексы. Авиация использовалась и сегодня. Во время полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны", — говорится в заявлении МВД Украины.

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