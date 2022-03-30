Фейкова "Южная Осетия" заявила о присоединении к России

Фейкова "Южная Осетия" заявила о присоединении к России

Лидер сепаратистов "Южной Осетии" заявил о присоединении к РФ.

Непризнанное образование "Южная Осетия" заявило о присоединении к России. Псевдопрезидент этой "недореспублики" заявил, что это произойдет "в ближайшее время".

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Об этом сообщает пресс-служба путинской партии "Единая Россия".

Фейковый "президент недореспублики" Анатолий Бибилов заявил, что "стратегической целью образования" является присоединение к составу РФ.

"Соответствующие юридические шаги мы предпримем в ближайшее время. "Республика Южная Осетия" будет в составе своей исторической родины – России", — заявил Бибилов.

Напомним, российские оккупанты перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия".

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