Фейкова "Южная Осетия" заявила о присоединении к России

Лидер сепаратистов "Южной Осетии" заявил о присоединении к РФ.
Непризнанное образование "Южная Осетия" заявило о присоединении к России. Псевдопрезидент этой "недореспублики" заявил, что это произойдет "в ближайшее время".
Об этом сообщает пресс-служба путинской партии "Единая Россия".
Фейковый "президент недореспублики" Анатолий Бибилов заявил, что "стратегической целью образования" является присоединение к составу РФ.
"Соответствующие юридические шаги мы предпримем в ближайшее время. "Республика Южная Осетия" будет в составе своей исторической родины – России", — заявил Бибилов.
Напомним, российские оккупанты перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия".
Читайте также:
- Путину доложили об итогах переговоров в Стамбуле — Песков
- "Задания выполнены": в России заявили о перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях
- Оккупанты минуют Украину новейшими минами "Медальонами": взрываются от шагов