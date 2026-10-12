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"Фейковые СМИ молчат о ЕС": Трамп вновь высказался о скандальном соглашении относительно горючего из РФ
Трамп снова высказался о скандальном соглашении относительно горючего из РФ и назвал свое решение пользой для народа США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова прокомментировал свое громкое и скандальное решение о поставках дизеля из России.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social
Трамп уверен, что сделал «правильный выбор», позволив России экспортировать дизельное топливо.
«Евросоюз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в пользу американского народа. Америка всегда на первом месте», — написал президент США.
Напомним, президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны.
По его словам, Россия должна поставить свыше 300 тысяч тонн дизеля сразу, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем возможны дополнительные партии.
Между тем, СМИ сообщили, что США могут оставить Украину без разведданных, если Киев не прекратит бомбить НПЗ России.
В Сенате США Трампа обвинили в нарушении закона из-за российского дизеля.