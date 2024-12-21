Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа: детали от Politico

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке подкупа. Якобы он предлагал деньги из активов РФ за членство в НАТО.

Об этом сообщило издание Politico.

По словам Фицо, во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

"Фицо сказал: после того, как он сообщил Зеленскому, что Словакия может терять около 500 млн евро платы за транзит газа в год, украинский президент "спросил меня (Фицо — Ред.), проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов. Конечно, я сказал: "Никогда", — говорится в материале Politico.

Фицо утверждает, что якобы предложения украинского президента были сделаны за закрытыми дверями. Словацкий премьер назвал их "абсурдными", и предположил, что "Украина берет на себя смелость нанести вред экономике" стране-члену Европейского союза".

"Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – сказал премьер Словакии во время пресс-конференции накануне саммита, не уточняя, что имеет в виду.

Напомним, Роберт Фицо раскритиковал позицию Украины по транзиту газа. По его словам, это одно из пяти основных расхождений между странами. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких вариантов транзита, которые дадут возможность России продолжать зарабатывать.

Читайте также:

Скандал! Фицо дал интервью путинофилке Скабеевой!