Премьер-министр Словакии заявил о своей приверженности будущему членству Украины в Европейском Союзе, но не в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет находиться в должности главы правительства.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который отвечает установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", — заявил Фицо.

В то же время, он решительно высказался против вступления Украины в Североатлантический альянс. Политик считает, что это может повлечь за собой серьезную эскалацию глобального конфликта.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке третьей мировой войны", — заявил премьер.

Лидер слоацкого парламента заверил, что пока он занимает пост главы правительства, Словакия будет выступать против принятия Украины в Альянс, членом которого она является с 2004 года.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что его страна готова присоединиться к китайско-бразильской "мирной инициативе" по завершению войны в Украине.

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