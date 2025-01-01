Фицо заявил, что в 2025-м будет продолжать двухпутную политику.

Из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы будет страдать Европейский союз, но не агрессор Российская Федерация.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении.

По словам главы словацкого правительства, согласно мировой политике неважно, "слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава". Политик отметил, что не желает Словакии такой "травы", которую Братислава наблюдает после прекращения транзита газа РФ через Украину.

"...что будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", — высказался он.

Фицо заявил, что в 2025-м будет продолжать двухпутную политику, которая будет ориентирована на все стороны мира, а также "уважать международное право и не будет вмешиваться во внутренние дела других".

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Читайте также:

Европейский опыт: как отходы становятся альтернативой российскому газу