Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину: Шмыгаль отреагировал

Польша и другие соседи готовы сотрудничать с Украиной по необходимости.

Словакии будет технически сложно прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за европейских правил - чем пригрозили словацкие власти.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Что касается импорта электроэнергии. Мы на прямом контакте с Европейской комиссией. Как только премьер Словакии объявил об угрозе остановки импорта электроэнергии в Украину, Министерство энергетики немедленно обратилось во все три учреждения: Европейскую комиссию, Европейскую сеть энергетическую объединенную и в Энергетику.. Реакция была, мы имеем ответы", — рассказал он.

По словам Шмыгаля, Словакия и ее энергосеть являются частью объединенной энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E.

"То есть даже если бы они технически смогли закрыть на ремонт, на какой-то короткий период свои входы в Украину, то согласно правилам объединенного рынка, пропорционально между другими странами-поставщиками перераспределяется соответствующий объем электроэнергии", — рассказал премьер.

Кроме того, глава украинского правительства подчеркнул, что Польша и другие соседи готовы сотрудничать с Украиной по необходимости. Впрочем, пока угрозы уменьшения или ограничения объемов импорта электроэнергии нет.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

После этого премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.

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