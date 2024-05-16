Фицо проперировали и ничто больше не угрожает его жизни – СМИ

Вице-премьер-министр Словакии сказал BBC Newshour, что он верит, что премьер-министр Роберт Фицо "выживет" и что ему больше ничего не угрожает жизни.

"Я был очень в шоке... к счастью, насколько я знаю, операция прошла хорошо — и я думаю, что в конце концов он выживет... на данный момент ему ничего не угрожает", — сказал он.

Он добавил, что стрельбу вел "с очень близкого расстояния" пожилой мужчина.

"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла в живот, а вторая в сустав – сразу его доставили в больницу, а затем на операцию", – сказал Тараба.

Ранее на пресс-конференции Роберт Калинак из Министерства обороны заявил, что премьер-министр находился в операции более трех часов и "борется за его жизнь".

Ранее Юрай Чинтула объяснил, что стрелял в Фицо, потому что он не разделяет политику действующей словацкой власти.

Напомним, за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо задержали 71-летнего Юрая Чинтулу, писателя из города Левице, который как бывший сотрудник частной службы безопасности вполне законно владел огнестрельным оружием.

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