Фицо разозлило то, что школьник с сине-желтой лентой не пожал руку президенту

Премьер Словакии заявил, что забрал бы у школьника награду.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо расскритиковал поступок школьника Симона Оманика, который отказался пожимать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Об этом Фицо написал в Сети.

Политик выразил возмущение тем, что "невоспитанный подросток с украинским флагом на пиджаке не пожал руку президенту Словацкой Республики".

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"Антисловацкие и антивластные медиа безумно аплодируют студенту. Говорят, что его отказ пожать руку должен стать примером сопротивления", — написал Фицо.

Он добавил, что "соросовские медиа разлагают государство в прямом эфире".

Премьер заявил, что забрал бы у школьника награду.

"Я не буду мудрым и скажу, что бы я сделал, если бы мой министр образования организовал для меня подобное мероприятие, а один из награжденных студентов не пожал мне руку, как одному из трех высших должностных лиц государства. Во-первых, я бы спросил у него, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я забрал бы у него награду и отправил бы ее туда, где она должна быть, на глазах у всех СМИ. И, наконец, я бы поблагодарил министра образования за сотрудничество", – говорится в сообщении Фицо.

Он добавил, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает ученика, ведь "здесь нечего уважать".

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на котором в Словакии школьник Симон Оманик демонстративно отказался пожать руку Пеллегрини во время получения награды за призовое место на математической олимпиаде. У парня на пиджаке была украинская символика.

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