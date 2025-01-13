Фицо решил мириться с Зеленским: зовет на встречу в Словакию

Фицо обратился к Зеленскому с открытым письмом и пригласил на переговоры.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Текст письма Фицо опубликовал в Facebook.
Словацкий премьер заверил, что не будет отвечать на заявление Зеленского от 12 января, в котором тот заявил, что Фицо сделал ставку на Москву, и посмеялся над его отдыхом во Вьетнаме.
Кроме того, Фицо заявил, что не верит в стратегию, что "продолжение взаимного кровопролития в войне приводит к укреплению позиции Украины в возможных мирных переговорах".
Основная тема – прекращение транзита российского газа
"Я не намерен еще больше нагнетать напряженность. Хочу полностью сосредоточиться на урегулировании ситуации, связанной с прекращением транзита газа", – заявил политик.
Фицо призвал Киев принять активное участие в дальнейших переговорах с Братиславой по газу и работе специальной рабочей группы.
"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, если есть возможность, то в ближайшее время полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", – призвал Фицо Зеленского.
Фицо предлагает провести встречу у государственных границ между Словакией и Украиной.
"Символично, что для перевозки на словацкую территорию можно было воспользоваться прямым поездом сообщением Киева в Кошице, что является результатом совместных усилий наших правительств", – пишет словацкий премьер.
По его мнению, такая встреча создаст хорошие условия для разговора о:
- поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины,
- влиянии остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики,
- развитии двусторонних словако-украинских отношений.
Напомним, 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо " открыть второй энергетический фронт против Украины.
12 января Зеленский опубликовал более резкое заявление в адрес Фицо, в котором упомянул о якобы отдыхе премьера Словакии в роскошном отеле во Вьетнаме.