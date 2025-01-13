Фицо решил мириться с Зеленским: зовет на встречу в Словакию

Фицо обратился к Зеленскому с открытым письмом и пригласил на переговоры.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Текст письма Фицо опубликовал в Facebook.

Словацкий премьер заверил, что не будет отвечать на заявление Зеленского от 12 января, в котором тот заявил, что Фицо сделал ставку на Москву, и посмеялся над его отдыхом во Вьетнаме.

Кроме того, Фицо заявил, что не верит в стратегию, что "продолжение взаимного кровопролития в войне приводит к укреплению позиции Украины в возможных мирных переговорах".

Основная тема – прекращение транзита российского газа

"Я не намерен еще больше нагнетать напряженность. Хочу полностью сосредоточиться на урегулировании ситуации, связанной с прекращением транзита газа", – заявил политик.

Фицо призвал Киев принять активное участие в дальнейших переговорах с Братиславой по газу и работе специальной рабочей группы.

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"Я хотел бы продолжить конструктивный и взаимоуважительный диалог с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Поэтому, как высший представитель словацкой исполнительной власти, позвольте мне пригласить вас на переговоры, если есть возможность, то в ближайшее время полностью понимая серьезность повестки дня вашей работы", – призвал Фицо Зеленского.

Фицо предлагает провести встречу у государственных границ между Словакией и Украиной.

"Символично, что для перевозки на словацкую территорию можно было воспользоваться прямым поездом сообщением Киева в Кошице, что является результатом совместных усилий наших правительств", – пишет словацкий премьер.

По его мнению, такая встреча создаст хорошие условия для разговора о:

поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины,

влиянии остановки транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики,

развитии двусторонних словако-украинских отношений.

Напомним, 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо " открыть второй энергетический фронт против Украины.

12 января Зеленский опубликовал более резкое заявление в адрес Фицо, в котором упомянул о якобы отдыхе премьера Словакии в роскошном отеле во Вьетнаме.

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