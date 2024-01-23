Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил, мол, жизнь в украинской столице Киеве "совершенно нормальная", и что там нет войны.

Высказывания словацкого премьера прозвучали накануне его встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает Reuters.

"Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы несерьезны. Поезжайте туда и увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь", — ответил Фицо на вопрос журналиста, было бы уехать. в Киев, чтобы лучше понять войну.

По его словам, более практически встречаться со Шмигалем в Ужгороде. Якобы именно этот город избрала украинская сторона, после того как Фицо впервые захотел посетить Украину.

Напомним, ранее Фицо заявил, что Украина должна отказаться от территории, чтобы прекратить войну. По его мнению, это единственный способ перестать урегулировать вооруженный конфликт.

В украинском МИДе резко ответили на это скандальное заявление о "уступках по территориям" России. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что не может быть компромисса по территориальной целостности ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

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