Фицо сделал заявление об окончании войны в Украине

Вместе с тем Братислава стремится к сбалансированным отношениям с Москвой.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что война агрессорки России в Украине закончится в ближайшее время.

Об этом политик заявил перед саммитом ЕС, сообщает словацкое информагентство TASR.

"Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока", — сказал Фицо.

По его словам, заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти. Потому что, мол, заметил словацкий премьер "неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО". Впрочем, это приглашение, говорит Фицо, не будет "бесплатным".

Премьер подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины. Что больше – он поддержит любой мирный план, предложенный для урегулирования войны.

Вместе с тем, подчеркнул Робер Фицо, Братислава стремится к сбалансированным отношениям с Россией. По словам политика, россияне не уйдут из Крыма и оккупированных территорий – как Донецкая и Луганская области. По его мнению, армия РФ захватывает все больше и больше территорий, а потому "конфликт" не имеет военного разрешения.

Премьер сообщил, что Словакия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, добавив, что наиболее необходимой поддержкой является снабжение электроэнергией.

Напомним, ранее Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине. По его словам, "военный конфликт" (так он называет войну) якобы до сих пор продолжается потому, что Запад хочет "поставить россиян на колени". Мол, Европа поддерживает убийства в "конфликте".

Читайте также:

Словакия может остаться без миллиардов евро из-за политики Роберта Фицо!