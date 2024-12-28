Фицо становится на одну сторону с Путиным: МИД об угрозах прекратить поставки электричества

В ведомстве заявили, что Украина платит за поставку электроэнергии немалые деньги.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок электроэнергии Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Напоминаем Премьер-министру Роберту Фицо, что снабжение Словакией критических объемов электроэнергии Украине не является благотворительностью: Украина платит за него Словакии немалые деньги", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина была самодостаточной в производстве энергии, но из-за агрессии России, в частности оккупации Запорожской АЭС и постоянных ракетных ударов по энергетическим объектам, вынуждена импортировать часть электроэнергии.

"Бессмысленными угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, Премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света. На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание Роберта Фицо в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России", — отметили в министерстве.

В ведомстве призвали Словакию поддержать энергетическую диверсификацию в Европе, а не надеяться на продолжение зависимости от России.

"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна придерживаться общих европейских правил. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений" — добавили в МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин, похоже, поручил премьер-министру Словакии Роберту Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".