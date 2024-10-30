Премьер-министр Словакии Роберт Фицо цинично заявил о "усталости" от войны в Украине. Мол, "в апреле 2022-го на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

Об этом политик высказался в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, сообщают РосСМИ.

"Сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность... Мы отводим взгляд и говорим: "Вот вам оружие, вот вам деньги, сражайтесь, только не надоедаете нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", — цинично сказал Фицо.

По словам главы правительства Словакии, оно без колебаний готово к диалогу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Впрочем, какова может быть тема их разговора, Фицо не уточнил. Тако он заявил, что "будет считать честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны".

Напомним, ранее Фицо заявил, что План победы Владимира Зеленского может привести к Третьей мировой войне. Политик называет его пункты плана противоречивыми.

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