Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая 2025 года и поблагодарить "воинов Красной Армии".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая 2025, когда в России будут отмечать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.

Об этом он заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Фицо, в частности, сказал, что будет очень рад поблагодарить "воинов Красной Армии".

"Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я сочту честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это моя личная обязанность", — сказал глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что Европейский Союз уже устал от войны в Украине.

"Вот вам оружие, вот вам деньги, боритесь, только не надоедайте нам, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", — сказал премьер-министр Словакии.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо в интервью Скабеевой цинично заявил, мол, "в апреле 2022-го на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

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