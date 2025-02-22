Фицо вслед за Трампом оправдал агрессию России и напал на Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вслед за президентом США Дональдом Трампом фактически оправдал российскую агрессию против Украины и обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы.

Об этом словацкий политик заявил во время своего выступления на мероприятии американских консерваторов CPAC, пишет " ЕП ".

Во время своей речи Фицо похвалил американского президента, который, по его словам, возвращает "мир в Европу". Что больше, премьер цинично подчеркнул, что Кремль имел причины для нападения.

"Никто не отрицает, что применение Россией военной силы в Украине было нарушением международного права. Однако у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее длительное время вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО", – заявил он.

По его словам, "конфликт" мог бы быть разрешен гораздо быстрее, но "абсолютное большинство стран-членов ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, поддержали идею о том, что война в Украине должна быть использована для политического и экономического ослабления России".

В своем выступлении премьер Словакии также поддержал последние заявления Трампа о Владимире Зеленском, заявив, что последнему "на самом деле нужна эта война".

"Когда идет война, не может быть демократических выборов... Когда идет война, трудно расследовать, куда пошла огромная часть средств, предоставленных Украине", – добавил Фицо.

По его словам, мирные переговоры могут и не привести к воплощению справедливого и устойчивого мира для Украины и ее территориальной целостности.

"Однако Европа в любом случае должна помочь президенту США поскорее прекратить бессмысленные убийства в Украине и не препятствовать ему в достижении этой цели", – считает он.

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