Фицо выбирает Москву вместо Америки: Зеленский резко ответил премьеру Словакии

Зеленский упрекнул Фицо в том, что тот "выбирает Москву вместо Америки и других партнеров".
Президент Владимир Зеленский ответил на последние угрозы словацкого премьера Роберта Фицо, чтобы заблокировать любую помощь от ЕС Украине.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
Зеленский напомнил премьеру Словакии, что несколько дней назад президент США Трамп принял решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG (сжиженный природный газ – Ред.), в частности в Европу.
По его мнению, сжиженный природный газ от США это именно то, что нужно для безопасности и стабильности Европы.
Зеленский с сарказом заметил, что за американский LNG нужно платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом.
"Многие в Европе из-за этого уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", – подытожил президент Украины.
Напомним, что сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского врагом Словакии и пригрозил заблокировать все решения о помощи ЕС Украине.
Спор между Киевом и Братиславой обострился после того, как 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины".