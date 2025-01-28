Фицо выбирает Москву вместо Америки: Зеленский резко ответил премьеру Словакии

Зеленский упрекнул Фицо в том, что тот "выбирает Москву вместо Америки и других партнеров".

Президент Владимир Зеленский ответил на последние угрозы словацкого премьера Роберта Фицо, чтобы заблокировать любую помощь от ЕС Украине.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский напомнил премьеру Словакии, что несколько дней назад президент США Трамп принял решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG (сжиженный природный газ – Ред.), в частности в Европу.

По его мнению, сжиженный природный газ от США это именно то, что нужно для безопасности и стабильности Европы.

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Зеленский с сарказом заметил, что за американский LNG нужно платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом.

"Многие в Европе из-за этого уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", – подытожил президент Украины.

Напомним, что сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал Владимира Зеленского врагом Словакии и пригрозил заблокировать все решения о помощи ЕС Украине.

Спор между Киевом и Братиславой обострился после того, как 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины".

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