Фицо заявил, что поддерживает любое предложение по окончании войны в Украине

Он заявил, что эта война у него ассоциируется "с ежедневным убийством славян".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он будет поддерживать любое предложение, которое приведет к окончанию войны в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что у него война в Украине ассоциируется "с ежедневным убийством славян".

"Я поддерживаю все мирные планы, я поддерживаю все предложения по прекращению огня в Украине. Каждый день войны в Украине ассоциируется со взаимным убийством славян, что я отвергал с самого начала конфликта. Я являюсь премьер-министром страны, которая любит мир и которая последовательно проводит суверенную словацкую внешнюю миру на политику", — сказал он.

Ранее сообщалось, что словаки, недовольные правительством Фицо, собрали более 5 млн. евро на оружие для Украины.

Мы ранее информировали, что в партии Фицо заявили, что не видят проблемы в том, чтобы "россияне были в Киеве".

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