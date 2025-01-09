Фицо заявил о договоренностях с Путиным о газе для Словакии: детали

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что заранее обеспечил поставки газа РФ в Словакию во время встречи в Москве с российским "фюрером" Владимиром Путиным.

Произошло это, прежде чем Украина прекратила транзит газа, сообщает Reuters.

"Мне нужно было обеспечить, по крайней мере, газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ", — высказался политик.

Впрочем, словацкий премьер не предоставил более подробной информации о поставках газа.

Заметим, что ранее Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба Словакии, ведь Украина не продлила соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истек в конце 2024-го. Кроме того, глава правительства Словакии пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и даже сократить помощь беженцам. также премьер обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС" из-за отказа продолжить транзит российского газа.

По данным словацкого оператора газотранспортной сети Eustream, после прекращения поставок из Украины Братислава продолжила получать газ через Венгрию, куда поступает российский газ через Турецкий поток. Впрочем, Фицо заявил, что остановка поставок топлива из Украины якобы обошлась стране в 500 млн евро в виде транзитных сборов и в 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

Напомним, ранее премьер Словакии Робер Фицо заявил, что из-за прекращения транзита газа из РФ Братислава введет "адекватные меры". В частности, его партия Smer-SD поддержит уменьшение помощи беженцам из Украины.

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