Фигура неоднозначна и часто противоречива: плюсы и минусы политики эпохи Горбачева

Горбачев сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые

Со смертью Михаила Горбачева, последнего советского генсека и единого советского президента, закончилась эпоха постсоветского периода.

Об этом в сообщении в Facebook сообщил бывший замглавы Центральной избирательной комиссии Андрей Мегера.

«Фигура неоднозначна и часто противоречива…», – заметил он.

К плюсам нужно отнести, хотя половинчатые и непоследовательные, но процессы демократизации СССР, освобождение политических диссидентов, первые ростки гласности и свободы слова, первые относительно свободные выборы в представительные органы власти, период ядерной разрядки между СССР и США, вывод оккупационных советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены, объединение Германии, распад Организации Варшавского Договора, свободные выборы в контролируемых ранее Кремлем государствах Восточной Европы.

К очевидным минусам Горбачева – первомайская демонстрация в Киеве в 1986 году, то есть через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС, подавление силовыми методами движения к независимости Литвы, Грузии, других бывших союзных республик, а в современный период – поддержка агрессии РФ против Украины.

«По моему мнению, Горбачев сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые.

У меня сегодня нет ни сострадания, ни радости. Это лишь исторический факт, который произошел», – резюмировал Мегера.

Напомним, что в июле журналист Алексей Венедиктов, который был близким другом Горбачева, заявил, что тот ужасался, увидев, как российский диктатор Владимир Путин разрушил дело его жизни.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает [что происходит]. Это было дело его жизни. Свободы – это дело Горбачева", – заявлял Венедиктов, напоминая о политике перестройки и гласности, которая предусматривала, в частности, свободу слова и вероисповедания.