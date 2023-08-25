Фигуранты скандала с куртками для ВСУ связаны с предателем Богуслаевым – ЦПК

В частности, нардеп Касай был гендиректором спорткомплекса "Мотор-Сичи", а его родной брат и помощница фигурировали на записях разговоров Богуслаева, когда тот приказывал не дать ГУР изъять вертолет компании для боевых задач.

Вероятно причастный к закупкам втридорога курток для ВСУ нардеп от "Слуги народа" Геннадий Касай связан с подозреваемым в госизмене экс-нардепом и экс-президентом "Мотор-Сичи" Вячеславом Богуслаевым.

На это обратили внимание в ОО "Центр противодействия коррупции".

В сообщении ЦПК 25 августа говорится, что Касай стал нардепом от "Слуги народа", выиграв выборы в 74-м округе в Запорожье. На момент выборов Касай работал в должности гендиректора спорткомплекса предприятия "Мотор-Сич", президентом которого был экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Последний подозревается в госизмене, потому что даже после полномасштабного вторжения России поставлял двигатели и другие запчасти для ударных вертолетов врага, а также финансировал террористов "ДНР".

Когда Касай стал народным депутатом, взял себе в помощники экс-советников Богуслаева, в частности Наталью Ульяненко. Отмечается, что у нардепа есть брат-близнец — Павел Касай, который до недавнего времени был директором по маркетингу и торговле предприятия "Мотор-Сич". А сын Павла – гандболист Александр Касай был основателем фирмы, которая втридорога поставляла для ВСУ "зимние" куртки.

Касай фигурирует в пленках Богуслаева

"Интересно, что Павел Касай и Ульяненко фигурируют на пленках Богуслаева, которые опубликовали "Схемы": Во время телефонных разговоров упоминали и "Гену", то есть Геннадия Касая. Это записи разговоров Богуслаева с подчиненными, на которых он дает указания не дать украинской разведке изъять вертолет "Мотор-Сичи" для боевых задач", — говорится в сообщении ЦПК.

Там также напомнили, что Богуслаев уже после полномасштабного вторжения проводил переговоры с россиянами. Сейчас он находится под стражей.

В ЦПК обратили внимание на то, что в то же время экс-подчиненный Богуслаева – нардеп Геннадий Касай – до сих пор входит в состав парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, а также имеет доступ к государственной тайне.

Что известно о закупках курток для ВСУ втридорога: при чем здесь Касай

В начале августа журналисты опубликовали расследование о закупках Министерством обороны летних военных курток под видом зимних по завышенной цене. Так, цена приобретенных в 2022 году курток для ВСУ выросла втрое во время отправки в Украину из Турции: по дороге между таможнями куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и стоили уже не 29, а 86 дол. за штуку.

По данным журналистов, контракт на поставку курток на 30 млн дол. Минобороны заключало с турецкой компанией Vector avia hava araçlari, одним из владельцев которой был племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая. После выполнения сделки племянник политика был выведен из состава компании.

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