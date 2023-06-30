Фильмы в кинотеатрах на английском и не только: что предусматривает законопроект Зеленского

В документе также определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.
Законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине" предусматривает, что с 2027 года все англоязычные фильмы в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Об этом идет речь в соответствующем документе на сайте парламента.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект №9432, который должен официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.
Документ нормирует особенности применения английского языка в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения, в работе органов государственной и местной власти, самоуправления, экстренных служб и т.д.
Фильмы в кинотеатрах на английском языке
Законопроект также предусматривает, что в кинотеатрах Украины все англоязычные фильмы должны демонстрироваться на языке оригинала, однако с украинскими субтитрами. Такое нововведение должно начать действовать с 2027 года.
Так, уже в 2025 году доля фильмов в украинских кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами должна составлять 50%, в 2026 году – 75%, с 2027 года – 100%. Отметим, что с 2025 по 2027 год украинцам должна предоставляться денежная помощь для покупки билетов на такие фильмы.
Кроме того, рядом с государственным должна быть обеспечена также на английском языке информация о культурных мероприятиях, музейных экспозициях и туристических ресурсах.
Английский язык в украинском образовании
Документ также предусматривает, что английский язык должны изучать в средних, профессиональных и высших учебных заведениях. Использование английского предусмотрено и в образовательном процессе в дошкольных учреждениях.
Английский для госслужащих
В законопроекте также определены категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.
Так, обязательно владеть английским языком должны кандидаты на следующие должности:
- государственной службы категории "А";
- государственной службы категорий "Б" и "В", список которых устанавливает Кабмин;
- председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;
- военнослужащих офицерского состава, проходящих службу по контракту, перечень которых устанавливает Кабмин;
- полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должности начальствующего состава других правоохранительных органов, должности начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабмином;
- прокуроров;
- в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливает Кабмин;
- руководителей хозяйствующих субъектов госсектора экономики, перечень которых устанавливает Кабмин.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в середине июня анонсировал законопроект, который закрепит английский в качестве языка международного общения в Украине. Глава правительства тогда пояснил, что английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой зарплате.
Комментируя поданный Зеленским законопроект, секретарь СБНО Алексей Данилов отметил, что украинцы должны интегрироваться в мировое сообщество и английский язык является ключевым фактором.
Заметим, что в России взялись воевать с английским языком. Так, весной в ташомней Госдуме предложили исключить английский из перечня обязательных предметов в российских школах.
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