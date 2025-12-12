Финансирование для Украины: фон дер Ляйен анонсировала решающую неделю

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей в контексте работы по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен указала, что в течение очень насыщенной недели мирных переговоров поддерживала контакт с партнерами из коалиции желающих. Она отметила, что несмотря на давление, «мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достичь справедливого и устойчивого мира для Украины«.

«Устойчивый» означает, что любое мирное соглашение не должно содержать предпосылок для будущего конфликта и не должно дестабилизировать более широкую систему европейской безопасности», — уточнила глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что обсуждалась необходимость надежных и действенных гарантий безопасности.

Фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров о работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

«Наши предложения уже на столе, и ощущение срочности очевидно для всех. Следующая неделя будет решающей«, — резюмировала глава ЕК.

Напомним, 8 декабря лидеры семи европейских государств (Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Польша, Швеция, Литва) заявили о готовности «конструктивно работать» с Еврокомиссией и Евросоветом о предоставлении Украине репарационного кредита. Этот кредит будет финансироваться за счет остатков наличных замороженных активов России в ЕС. Политики подчеркнули, что время имеет решающее значение и решение на заседании Евросовета в декабре укрепит позицию Украины для самозащиты и переговоров о мире.

9 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что решение о предоставлении Украине финансирования, обеспеченного замороженными российскими активами, может быть согласовано в ближайшие дни. Несмотря на сопротивление Бельгии из-за опасений юридических рисков, чиновники выражают оптимизм. Ожидается, что соглашение о финансировании будет объявлено примерно на следующей неделе.