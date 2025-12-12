- Дата публикации
Финансирование для Украины: фон дер Ляйен анонсировала решающую неделю
Фон дер Ляйен призвала партнеров по коалиции желающих действовать срочно, отметив, что предложения Еврокомиссии по финансированию Украины уже находятся на столе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей в контексте работы по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.
Об этом она написала в соцсети X.
Фон дер Ляйен указала, что в течение очень насыщенной недели мирных переговоров поддерживала контакт с партнерами из коалиции желающих. Она отметила, что несмотря на давление, «мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достичь справедливого и устойчивого мира для Украины«.
«Устойчивый» означает, что любое мирное соглашение не должно содержать предпосылок для будущего конфликта и не должно дестабилизировать более широкую систему европейской безопасности», — уточнила глава Еврокомиссии.
Она также сообщила, что обсуждалась необходимость надежных и действенных гарантий безопасности.
Фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров о работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.
«Наши предложения уже на столе, и ощущение срочности очевидно для всех. Следующая неделя будет решающей«, — резюмировала глава ЕК.
Напомним, 8 декабря лидеры семи европейских государств (Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Польша, Швеция, Литва) заявили о готовности «конструктивно работать» с Еврокомиссией и Евросоветом о предоставлении Украине репарационного кредита. Этот кредит будет финансироваться за счет остатков наличных замороженных активов России в ЕС. Политики подчеркнули, что время имеет решающее значение и решение на заседании Евросовета в декабре укрепит позицию Украины для самозащиты и переговоров о мире.
9 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что решение о предоставлении Украине финансирования, обеспеченного замороженными российскими активами, может быть согласовано в ближайшие дни. Несмотря на сопротивление Бельгии из-за опасений юридических рисков, чиновники выражают оптимизм. Ожидается, что соглашение о финансировании будет объявлено примерно на следующей неделе.