Финансирование Starlink для Украины рассорило польских политиков: что известно

Лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена заявил, что если Украине нужен Starlink, то мол, она должна самостоятельно его финансировать. Глава МИД Радослав Сикорский резко отреагировал на это.

Заявления политиков появились в их соцсетях.

Вчера после того, как польский президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинцам, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что теперь Варшава не будет финансировать Starlink для Украины. Именно после этого заявил и возник спор между Сикорским и Менценом.

Менцен заявил, что не видит причин, почему Польша должна оплачивать украинцам Starlink.

"Если Украина хочет иметь Starlink, пусть сама за него платит... Деньги польских налогоплательщиков должны идти на нужды поляков!" – написал политик.

Между тем Сикорский подчеркнул , что "внешняя политика сложнее таблицы умножения". Более того, добавил он впоследствии, в Москве будут "в восторге от решений об ограничении помощи Украине и украинцам".

"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, отвечающую интересам, в том числе финансовым, польского налогоплательщика", - написал глава МИД Польши.

Напомним, польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша заблокировала финансирование Starlink для ВСУ после вето президента Кароля Навроцкого. Кроме того, такое решение польского лидера также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте.

Впрочем, в канцелярии президента Польши отметили, что будут продолжать финансировать Starlink. По его словам, расходы на эту связь финансируются из положений действующего закона.