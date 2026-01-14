Флаг Эстонии / © Unsplash

Европа не должна сокращать поддержку Украины даже при бюджетных проблемах в отдельных странах, ведь речь идет о вопросе существования либеральной демократии и сохранения человеческих жизней.

Об этом в комментарии Bloomberg в кулуарах конференции CEE Forum в Вене заявил министр финансов Эстонии Юрген Лиги.

По его словам, в вопросе помощи Украине не может быть никаких ограничений, если на кону стоят фундаментальные ценности и безопасность.

Лиги также отметил, что все еще надеется на использование замороженных российских активов для поддержки Украины, хотя этот механизм фактически не обсуждается на уровне ЕС.

Отдельно министр подчеркнул, что одной из ключевых угроз остается подрыв единства между союзниками.

«Наибольшим вызовом сейчас является разрушение единства союзников, и я думаю, что мы должны противостоять этому, в том числе в Европе», — подчеркнул он.

Bloomberg обращает внимание, что Юрген Лиги имеет репутацию так называемой фискальной ястреба. Именно он после рецессии 2008 года проталкивал в Эстонии болезненные меры жесткой экономии.

В то же время, во время его нынешнего пребывания в должности министра финансов Эстония существенно и быстро нарастила оборонные расходы из-за опасений возможной угрозы со стороны России.

Лиги также подчеркнул, что Европа должна быть готова взять на себя большую ответственность в случае ослабления поддержки со стороны США.

«Европа должна продолжать финансировать Украину, если США отрезают себя от союзников», — заявил он.

По его словам, поддержка Украины недостаточна, и именно другие либеральные демократии должны усиливать свою роль.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе возникли серьезные разногласия по использованию €90 млрд кредита, который планируют предоставить Украине.

Мы ранее информировали, что в Словакии заявили об изменении формата участия в поддержке Украины.